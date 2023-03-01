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Майк Тайсон: Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории
Экс-боксер не считает себя лучшим
Американец Майк Тайсон назвал имя самого мощного панчера в истории супертяжёлого веса.
"Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом тягаться. Никого, у кого была бы хоть примерно такая же мощь и масса во всех этих ударах", — считает Тайсон.
"То единственное, за счёт чего я был зрелищным бойцом, это вовсе не мощь. Просто я наносил удары намного быстрее, чем остальные бойцы".
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Источник:Vringe
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