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Майк Тайсон: Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории

Бокс
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Экс-боксер не считает себя лучшим

Майк Тайсон: Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории

Новина українською

Американец Майк Тайсон назвал имя самого мощного панчера в истории супертяжёлого веса.

"Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом тягаться. Никого, у кого была бы хоть примерно такая же мощь и масса во всех этих ударах", — считает Тайсон.

"То единственное, за счёт чего я был зрелищным бойцом, это вовсе не мощь. Просто я наносил удары намного быстрее, чем остальные бойцы".

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В статье: Майк Тайсон
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Источник:
Vringe

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