Американец Майк Тайсон назвал имя самого мощного панчера в истории супертяжёлого веса.

"Джордж — самый тяжело бьющий панчер в истории. Я даже не могу представить себе никого, кто бы мог с ним в этом тягаться. Никого, у кого была бы хоть примерно такая же мощь и масса во всех этих ударах", — считает Тайсон.

"То единственное, за счёт чего я был зрелищным бойцом, это вовсе не мощь. Просто я наносил удары намного быстрее, чем остальные бойцы".