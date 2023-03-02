Девин Хэйни: Вижу, что я доминирую с первого раунда в бою с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (29-0, 15 КО) рассказал, чего ожидает от боя против Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).

– По твоему мнению, это будет конкурентное сражение? Один раунд ваш, один – Ломаченко, считаешь ли, что заберешь преимущество?

- Вижу, что я доминирую с первого раунда и в течение всего боя. Если бой будет идти 12 раундов, вижу, как я доминирую все это время.

– Что придает тебе уверенность?

– Я так это чувствую, это даже не уверенность. Я давно уже говорю, что побью Ломаченко, что хочет с ним бой. Это продолжалось годами, и ничего не изменилось, – сказал Хэйни.

Напомним, что бой может состояться 20 мая в Саудовской Аравии или Лас-Вегасе.