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Стала известна дата следующего боя Александра Гвоздик
Соперник пока не называется
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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) назвал дату предстоящего боя.
"Ждем 6 мая, Гвадалахара. Это должно быть хорошее сражение", - сказал Гвоздик.
Напомним, что в Гвадалахаре 6 мая абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес проведет поединок.
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Источник:Tribuna
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