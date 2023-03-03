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Стала известна дата следующего боя Александра Гвоздик

Бокс
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Соперник пока не называется

Стала известна дата следующего боя Александра Гвоздик

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Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (18-1, 14 КО) назвал дату предстоящего боя.

"Ждем 6 мая, Гвадалахара. Это должно быть хорошее сражение", - сказал Гвоздик.

Напомним, что в Гвадалахаре 6 мая абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес проведет поединок.

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В статье: Александр Гвоздик
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Источник:
Tribuna

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