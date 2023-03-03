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Тайсон Фьюри: Я предполагал, что Томми нокаутирует Джейка Пола
Британец прокомментировал результат боя
Фото: The Guardian
Чемпион WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри признался, что хотел бы видеть матч-реванш его брата, Томми Фьюри с Джейком Полом.
"Томми проделал фантастическую работу. Мировые СМИ и мировые звёзды присутствовали во время поединка. Это было фантастически. Я предполагал, что Томми нокаутирует его, но Джейк был лучше, чем я думал.
Вокруг Томми теперь всегда будет шумиха. Я хотел бы, чтобы он провёл матч-реванш с Джейком, а также сразился с его братом, Логаном", — приводит слова Тайсона издание BoxingScene.
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