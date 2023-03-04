Тайсон Фьюри: Я считаю, что мог бы победить любого человека

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) рассказал, что на данный момент не видит для себя конкурентов. Его слова цитирует Boxing News 24:

"Я считаю, что мог бы победить любого человека, рожденного от матери, в любую эпоху, в любое десятилетие, в любом веке. В бою один на один я избил бы их всех. Я еще не встречал никого, кто мог бы победить меня, и этого не случится.

Моим самым грозным соперником стал Деонтей Уайлдер. Во всех трех боях, в любую секунду передо мной мог захлопнуться занавес. Он нокаутировал всех, с кем дрался. Я думаю, что он побьет всех в дивизионе, кроме меня" – сказал он.