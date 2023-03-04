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Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Нам придется что-то решать, скоро будет этот момент
Скорее бы уж
Скріншот з трансляції
Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что судьба поединка его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) ) должна решиться в ближайшее время. Его слова цитирует Boxing Social:
"Мы приближаемся к тому моменту, когда так или иначе нам придется что-нибудь решать. И это время уже недалеко" – сказал он.
Напомним, что по словам Александра Красюка, который является промоутером Усика, финальное решение по поводу поединка против Фьюри должно быть принято не позже субботы, 4 марта.
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