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На заметку Усику: Фьюри рассказал, как избежал нокаута от Уайлдера
Фьюри объяснил, почему не был нокаутирован Уайлдером в трёх боях.
Getty Images/Global Images Ukraine
Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри объяснил, почему, по его мнению, он не был нокаутирован в трёх поединках с американцем Деонтеем Уайлдером, несмотря на многочисленные нокдауны.
Напомним, Фьюри несколько раз оказывался на грани поражения, дважды побывав на канвасе в первом бою и дважды – в третьем.
"Я считаю, что мои вес и размеры во многом повлияли на то, что он не смог меня нокаутировать. Он попадал по парням весом немногим больше 100 кг, и всех их прибивало к полу. Но я – парень ростом 207 см и весом 125 кг, размер имеет значение", – приводит слова Фьюри FoxifyTrade.
Напомним, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО) и украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) все еще не договорились о проведении боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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