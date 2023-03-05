Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко сфотографировался с любителем Кадырова на турнире UFC в США. Видео
Эх Василий Василий
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) побывал на вечере UFC 285 в Лас-Вегасе (США).
В главном событии американец Джон Джонс (26-1) в первом раунде задушил француза Сирил Гана (11-1) в поединке за вакантный пояс в тяжелом весе.
Однако для украинского болельщика основным стал не титульный бой. Ломаченко снова решил поиграть в "один народ" и сфотографировался с россиянином Исламом Махачевым.
Справка: Махачев – один из друзей чеченского сепаратиста Кадырова. Имеет много фото с ним, открыто поддерживает агрессию россии против Украины.
Видео момента (0:09):
The stars are OUT at #UFC285 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv— UFC (@ufc) March 5, 2023
Популярное сейчас
- Поражение Динамо, ничья Днепра-1, результативная серия Цыганкова. Главные новости за 4 марта
- Гладкий забил впервые с октября 2021-го года. Верес - Черноморец 1:3. Обзор матча, видео голов
- Официально: Металлист подписал французского легионера
- Тайсон Фьюри: Я предполагал, что Томми нокаутирует Джейка Пола
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО