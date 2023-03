Ломаченко сфотографировался с любителем Кадырова на турнире UFC в США. Видео

Украинский легковес Василий Ломаченко (17-2; 11 КО) побывал на вечере UFC 285 в Лас-Вегасе (США).

В главном событии американец Джон Джонс (26-1) в первом раунде задушил француза Сирил Гана (11-1) в поединке за вакантный пояс в тяжелом весе.

Однако для украинского болельщика основным стал не титульный бой. Ломаченко снова решил поиграть в "один народ" и сфотографировался с россиянином Исламом Махачевым.

Справка: Махачев – один из друзей чеченского сепаратиста Кадырова. Имеет много фото с ним, открыто поддерживает агрессию россии против Украины.

Видео момента (0:09):

The stars are OUT at #UFC285 pic.twitter.com/J1Yr6GY9kv