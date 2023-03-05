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Промоутер Фьюри о бое с Усиком: К сожалению, никаких новостей нет

Бокс
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Пожалуй, они не договорятся

Промоутер Фьюри о бое с Усиком: К сожалению, никаких новостей нет

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен рассказал, что нет никаких новостей по бою его подопечного против чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20- 0;13 КО). Его слова цитирует Boxing Social:

"К сожалению, никаких новостей нет. Я знаю, что каждый раз продолжаю говорить о том, что они появятся через несколько дней. Это происходит потому, что мы надеемся договориться через несколько дней. Однако 29 апреля близится, и я думаю, что в ближайшее время нам нужно или подвести границу под переговорами и посмотреть на другое сражение или согласовать все условия. Вот какая ситуация сейчас.

Я не хочу прибегать к деталям. Понимаю, что люди, конечно, хотят знать, что происходит. Мы хотим все согласовать, пустить билеты в продажу. Но все сложилось несколько сложнее, чем мы ожидали. Я надеюсь, что мы договоримся, но посмотрим. У нас осталось немного времени. Я буду очень удивлен, если в начале следующей недели мы не сделаем какой-нибудь анонс" – сказал он.

Напомним, что ранее Тайсон Фьюри рассказал о своем всемогуществе.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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