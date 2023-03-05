Усик: Наши солдаты – это наши ангелы-хранители

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик (20-0; 13 КО) рассказал о солдатах украинской армии. Его слова цитирует CNN:

"Наши солдаты – это наши ангелы-хранители. Наши воины не жалеют себе, не беспокоятся о своей жизни и продолжают защищать Украину от врага.

Практически каждый день или через день я общаюсь со своими друзьями, которые находятся на передовой, и мы не говорим о войне.

Они хотят узнать мои тренировки, просят меня прислать им видео тренировочного процесса, фото, рассказать забавную историю.

Эти ребята каждый день находятся между жизнью и смертью, но все равно не жалуются на свою жизнь. Они просто делают правильное дело – защищают свою землю, свою семью и свою страну" – сказал он.