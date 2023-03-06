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Дэвин Хэйни: Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его
Бой состоится весной 2023 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Боксер легкого веса Девин Хейни рассказал, что считает себя фаворитом в поединке против украинца Василия Ломаченко.
"Я считаю, что буду доминировать в поединке с Ломаченко с первого раунда и до того момента, когда бой завершится. Будет мое полное доминирование".
Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его", – сказал Хейни.
Напомним, что бой состоится 20 мая, однако пока стороны не подписали контракт.
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Источник:Sport.ua
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