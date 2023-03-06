Дэвин Хэйни: Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его

Боксер легкого веса Девин Хейни рассказал, что считает себя фаворитом в поединке против украинца Василия Ломаченко.

"Я считаю, что буду доминировать в поединке с Ломаченко с первого раунда и до того момента, когда бой завершится. Будет мое полное доминирование".

Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его", – сказал Хейни.

Напомним, что бой состоится 20 мая, однако пока стороны не подписали контракт.