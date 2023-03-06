  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Дэвин Хэйни: Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дэвин Хэйни: Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его

Бокс
(1 голосов)

Бой состоится весной 2023 года

Дэвин Хэйни: Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Боксер легкого веса Девин Хейни рассказал, что считает себя фаворитом в поединке против украинца Василия Ломаченко.

"Я считаю, что буду доминировать в поединке с Ломаченко с первого раунда и до того момента, когда бой завершится. Будет мое полное доминирование".

Хочу показать Ломаченко и всем остальным, насколько я уже лучше его", – сказал Хейни.

Напомним, что бой состоится 20 мая, однако пока стороны не подписали контракт.

По теме
yellow-arrow
Долгополов: Ломаченко za мир, протиv vойны. Спорт вне политики, да, Вася?
yellow-arrow
Усик: Наши солдаты – это наши ангелы-хранители
yellow-arrow
Промоутер Фьюри о бое с Усиком: К сожалению, никаких новостей нет
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Девин Хэйни
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде