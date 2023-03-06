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Усик: Фьюри более наглый, в отличии от Джошуа

Бокс
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Украинец сравнил двух боксеров

Усик: Фьюри более наглый, в отличии от Джошуа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью The Overlap назвал различия между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

"Фьюри более наглый, в отличии от Джошуа. У них совсем разные стили".

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В статье: Александр Усик
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Источник:
XSport.ua

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