Усик: Фьюри более наглый, в отличии от Джошуа

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0, 13 KO) в интервью The Overlap назвал различия между Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

"Фьюри более наглый, в отличии от Джошуа. У них совсем разные стили".