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Усик рассказал о своих тренировках
Украинец проводит по три тренировки в день
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский чемпион мира по версиям IBF/WBO/WBA в хэвивейте Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, как проходят его тренировки. В интервью британскому ресурсу The Overlap.
"Первая тренировка — пять утра. Это преимущественно кардио. 12 дня — вторая тренировка. Если это бассейн, то минимум два километра я плыву в бассейне, — рассказал он о первой половине дня. — Основная тренировка в шесть вечера: в понедельник, среду и пятницу это спарринги, в субботу — кросс 10, 15 или 20 км.
"И воскресенье — это мой день, который я посвящаю молитве и походу в церковь, читаю книги, изучаю английский язык или записываю свои мысли в дневник, пишу стихи, — перечислил Усик.
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