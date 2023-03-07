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Хирн: Во втором поединке против Усика Джошуа бы хорошо показал себя

Бокс
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Но фанаты и так определили для себя сильнейшего

Хирн: Во втором поединке против Усика Джошуа бы хорошо показал себя

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Промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) в следующем поединке с Александром Усиком (20-0, 13 KO) обязательно одержал бы победу.

"Думаю, во втором поединке против Усика он хорошо показал себя. Мог и лучше, но после девяти раундов я думал, что он выиграет поединок, а затем Усик прекрасно провел завершение. Джошуа был разочарован и я сказал ему, что он все делал" хорошо - проиграл 113-115 первому рейтингу P4P. Первый поединок нужно забыть - там была неверная тактика. И он все еще мог и лучше», - сказал Хирн.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн
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Источник:
Tribuna

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