Александр Усик: Мне нужен бой с Фьюри, вот и все

Украинский боксер Александр Усик надеется, что ему все же удастся провести бой за все пояса супертяжелого веса с Тайсоном Фьюри.

"Мне нужен этот бой с Фьюри, вот и все. И я думаю, что ему этот поединок тоже нужен. Важный для нас обоих бой. Четыре титула супертяжелого веса еще никогда не принадлежали одному боксеру, поэтому для нас с Фьюри это важное событие».

"Я его не боюсь, это будет очередное сражение против боксера, который еще не проигрывал и владеет одним титулом», – сказал Усик.

Напомним, что бой запланирован на 29 апреля, но договориться стороны пока не могут.