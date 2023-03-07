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Александр Усик: Мне нужен бой с Фьюри, вот и все
Надеемся, что бой все-таки удастся организовать
instagram.com/usykaa
Украинский боксер Александр Усик надеется, что ему все же удастся провести бой за все пояса супертяжелого веса с Тайсоном Фьюри.
"Мне нужен этот бой с Фьюри, вот и все. И я думаю, что ему этот поединок тоже нужен. Важный для нас обоих бой. Четыре титула супертяжелого веса еще никогда не принадлежали одному боксеру, поэтому для нас с Фьюри это важное событие».
"Я его не боюсь, это будет очередное сражение против боксера, который еще не проигрывал и владеет одним титулом», – сказал Усик.
Напомним, что бой запланирован на 29 апреля, но договориться стороны пока не могут.
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