Усик: Собираюсь постоянно бить Тайсону в пузо

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о своем плане на бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Тайсон – пузо, большое пузо. Конечно, собираюсь постоянно бить ему в пузо", - сказал Усик.

Напомним, что бой запланирован на 29 апреля, но стороны пока не могут найти общий язык.