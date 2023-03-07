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Усик: Собираюсь постоянно бить Тайсону в пузо
Украинец снова посмеялся над Тайсоном
Фото: The Japan Times
Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о своем плане на бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).
"Тайсон – пузо, большое пузо. Конечно, собираюсь постоянно бить ему в пузо", - сказал Усик.
Напомним, что бой запланирован на 29 апреля, но стороны пока не могут найти общий язык.
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Источник:Tribuna
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