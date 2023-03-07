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Усик: Собираюсь постоянно бить Тайсону в пузо

Бокс
(2 голосов)

Украинец снова посмеялся над Тайсоном

Усик: Собираюсь постоянно бить Тайсону в пузо

Фото: The Japan Times

Новина українською

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал о своем плане на бой с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО).

"Тайсон – пузо, большое пузо. Конечно, собираюсь постоянно бить ему в пузо", - сказал Усик.

Напомним, что бой запланирован на 29 апреля, но стороны пока не могут найти общий язык.

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Tribuna

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