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Фьюри: Уайлдер нокаутирует Нганну

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Тайсон поделился прогнозом на бой

Фьюри: Уайлдер нокаутирует Нганну

Фото: The Guardian

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Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью YouTube-канала Fight Hub TV рассказал о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Фрэнсиса Нганну (17-3, ММА).

"Нганну достаточно велик, чтобы отправить в нокаут любого соперника. Но я не думаю, что он это сделает, поскольку считаю, что Уайлдер нокаутирует его первым. Как человек Уайлдер – кусок дерьма. Так что я бы хотел увидеть, как Нганну его ударит и отправит в нокаут. Однако я не думаю, что у него это получится".

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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Источник:
XSport.ua

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