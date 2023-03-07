Фьюри: Уайлдер нокаутирует Нганну

Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью YouTube-канала Fight Hub TV рассказал о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Фрэнсиса Нганну (17-3, ММА).

"Нганну достаточно велик, чтобы отправить в нокаут любого соперника. Но я не думаю, что он это сделает, поскольку считаю, что Уайлдер нокаутирует его первым. Как человек Уайлдер – кусок дерьма. Так что я бы хотел увидеть, как Нганну его ударит и отправит в нокаут. Однако я не думаю, что у него это получится".