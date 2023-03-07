Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фьюри: Уайлдер нокаутирует Нганну
Тайсон поделился прогнозом на бой
Фото: The Guardian
Обладатель титула WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO) в интервью YouTube-канала Fight Hub TV рассказал о потенциальном поединке Деонтея Уайлдера (43-2-1, 42 КО) Фрэнсиса Нганну (17-3, ММА).
"Нганну достаточно велик, чтобы отправить в нокаут любого соперника. Но я не думаю, что он это сделает, поскольку считаю, что Уайлдер нокаутирует его первым. Как человек Уайлдер – кусок дерьма. Так что я бы хотел увидеть, как Нганну его ударит и отправит в нокаут. Однако я не думаю, что у него это получится".
Популярное сейчас
- "Вызов брошен". Лукашенко назвал президента Украины гнидой, комментируя инцидент в Мачулищах
- В ВСУ предварительно установили имя воина, которого россияне расстреляли после слов "Слава Украине"
- Вылет Брюгге из текущей Лиги чемпионов – обязательное условие для перспектив украинского чемпиона в следующем турнире
- Усик: Собираюсь постоянно бить Тайсону в пузо
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО