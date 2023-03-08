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Красюк: Возможно, Тайсон не готов морально или физически к бою с Усиком
Промоутер рассказал об организации боя
Фото: kamp-sport.com
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (20-0, 13 КО), рассказал как проходят переговоры по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО). Слова функционера приводит Talk Sport.
"Мы сказали, что хотим, чтобы это сражение произошло, и мы находимся в такой позиции, что согласны разделить то, что этот бой принесет. Если поединок сгенерирует большую сумму, мы рады этим поделиться. Если нет, то есть то, что есть.
Все дело в славе, в наследии, в грандиозности. Таких боев никогда раньше не было, поэтому мы очень хотим, чтобы все произошло. Бокс – это спорт двух людей, и если на ринг выйдет только Усик, безоговорочного поединка не будет. Это будет бой с тенью одного чемпиона.
Что я могу сказать? Мы открыты, готовы идти навстречу. Возможно, кто-то хочет избежать опасности и остаться в удобной позиции. Я не знаю, мне все равно. Если Тайсон не выйдет на бой, у нас все еще есть пояса, и мы пойдем по своему пути.
Сначала мы согласились на распределение гонорара 50/50, но потом Тайсон попросил немного побольше денег. Мы четко дали понять, что готовы идти на 60/40, но победитель получает 60. Это было наше последнее предложение. Фьюри отказался.
У меня есть опыт. Обычно когда боец не хочет принимать бой, он просит чего-то невозможного, чтобы поединок не состоялся. С другой стороны, я оптимист. Может быть, Тайсон еще не готов. Возможно, он не готов морально, возможно, он не готов физически – что угодно. Я не знаю и нас это не волнует.
Мы хотим это сделать. Если Тайсон этого не желает, мы не можем вынудить его это сделать. Так, что я могу сказать? Бой когда-нибудь состоится, - сказал Красюк.
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