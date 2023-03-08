  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Тайсон Фьюри: Уайлдер - засранец, и я хотел бы, чтобы Нганну нокаутировал
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тайсон Фьюри: Уайлдер - засранец, и я хотел бы, чтобы Нганну нокаутировал

Бокс
(1 голосов)

Посмотрим, кто же выйдет победителем боя

Тайсон Фьюри: Уайлдер - засранец, и я хотел бы, чтобы Нганну нокаутировал

Фото: Sporting News

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри высказался о бое между американцем Деонтеем Уайлдером и звездой MMA Фрэнсисом Нганну.

"Нганну достаточно большой, чтобы нокаутировать любого. Но я не думаю, что он это сделает, потому что Уайлдер доберётся до него первым. Уайлдер относится к тем парням, которые являются дерьмовыми засранцами, и я хотел бы, чтобы Нганну сбил его с ног и нокаутировал. Но я не думаю, что это произойдёт.

Почему я это говорю? Просто не думаю, что достаточно избил его в третьем бою. Это было избиение века, я нанёс ему несколько сокрушительных ударов. Но он определённо не получил по заслугам", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

По теме
yellow-arrow
Экс-чемпион мира по боксу приговорён к тюремному сроку
yellow-arrow
Карл Фремптон: У Ломаченко есть травмы и он состарился, вот почему Дэвин Хейни победит его
yellow-arrow
Красюк: Возможно, Тайсон не готов морально или физически к бою с Усиком
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде