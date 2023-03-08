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Тайсон Фьюри: Уайлдер - засранец, и я хотел бы, чтобы Нганну нокаутировал
Посмотрим, кто же выйдет победителем боя
Фото: Sporting News
Чемпион WBC в супертяжёлом весе, звёздный британец Тайсон Фьюри высказался о бое между американцем Деонтеем Уайлдером и звездой MMA Фрэнсисом Нганну.
"Нганну достаточно большой, чтобы нокаутировать любого. Но я не думаю, что он это сделает, потому что Уайлдер доберётся до него первым. Уайлдер относится к тем парням, которые являются дерьмовыми засранцами, и я хотел бы, чтобы Нганну сбил его с ног и нокаутировал. Но я не думаю, что это произойдёт.
Почему я это говорю? Просто не думаю, что достаточно избил его в третьем бою. Это было избиение века, я нанёс ему несколько сокрушительных ударов. Но он определённо не получил по заслугам", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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