Карл Фремптон: У Ломаченко есть травмы и он состарился, вот почему Дэвин Хейни победит его

Экс-чемпион мира Карл Фремптон высказался по поводу возможного боя в ринге с Василием Ломаченко и американцем Девином Хейни.

"Хорошее сражение. Мне нравится Ломаченко, и так повелось еще с его любительской карьеры, но… Вы знаете об этом лучше меня, у него есть травмы и он состарился. И это может стать причиной, почему Дэвин Хейни победит его.

Я считаю, что Ломаченко победил бы на пике карьеры, но не уверен, что он не прошел его. Что нужно знать о Хэйни, так это то, что он велик. Я фотографировался с ним, и он посмеялся надо мной, ведь между нами был только один дивизион. Но по сравнению со мной он выглядел как монстр", – заявил Фремптон.