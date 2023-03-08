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Экс-чемпион мира по боксу приговорён к тюремному сроку

Бокс
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Он уклонялся от уплаты налогов

Экс-чемпион мира по боксу приговорён к тюремному сроку

Фото: ringside24.com

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Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, немецкий ветеран Феликс Штурм приговорён к двум годам и четырём месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и нарушение антидопингового законодательства, сообщает издание iFL TV.

С уклонением от налогов Штурм столкнулся в 2019 году.

Феликсу Штурму 44 года. Боец трижды становился чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) и дважды – во втором среднем (до 76,2 кг).

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