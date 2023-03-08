Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Экс-чемпион мира по боксу приговорён к тюремному сроку
Он уклонялся от уплаты налогов
Фото: ringside24.com
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, немецкий ветеран Феликс Штурм приговорён к двум годам и четырём месяцам тюрьмы за уклонение от уплаты налогов и нарушение антидопингового законодательства, сообщает издание iFL TV.
С уклонением от налогов Штурм столкнулся в 2019 году.
Феликсу Штурму 44 года. Боец трижды становился чемпионом мира в среднем весе (до 72,6 кг) и дважды – во втором среднем (до 76,2 кг).
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Винницкая Нива минимально уступает представителю УПЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны
- Шахтер - Фейеноорд: где и когда смотреть матч Лиги Европы
- На заметку Усику: Фьюри рассказал, как избежал нокаута от Уайлдера
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн