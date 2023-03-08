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Тайсон Фьюри назвал главную причину, по которой он не покидает бокс
Деньги
Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) назвал главную причину, удерживающую его в профессиональном боксе.
"Больше денег. Вот в чём я заинтересован. В том, чтобы делать деньги. Получил деньги, сделал своё дело и уехал на "Роллс-Ройсе". Мне хочется брать семью в хорошие места, есть в хороших ресторанах. Нет мотивации больше.
Да, я могу делать это и сейчас, но я зарабатываю, пока у меня получается. Заготавливай сено, пока светит солнце. Вот в чём суть", – сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
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