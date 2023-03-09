Александр Усик: У меня есть желание сыграть в футбол, но команда не очень радуется

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что хочет сыграть за футбольную команду "Полесье", однако тренеры и представители боксера не в восторге от идеи спортсмена.

"Мы с моей командой это обсуждаем, но команда не очень радуется. Потому что впереди серьезное сражение, и риски игры в футбол в этом случае себя не оправдывают. Нужно готовиться к своему бою.

Но желания у меня есть, игры в "Полесье" еще будут, поэтому все возможно", – сказал Усик.

Боксер весной должен провести бой против Тайсона Фьюри, однако договориться о поединке пока не выходит.