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Александр Усик: У меня есть желание сыграть в футбол, но команда не очень радуется
В украинца есть ещё одно хобби
Фото: The Japan Times
Украинский боксер Александр Усик рассказал, что хочет сыграть за футбольную команду "Полесье", однако тренеры и представители боксера не в восторге от идеи спортсмена.
"Мы с моей командой это обсуждаем, но команда не очень радуется. Потому что впереди серьезное сражение, и риски игры в футбол в этом случае себя не оправдывают. Нужно готовиться к своему бою.
Но желания у меня есть, игры в "Полесье" еще будут, поэтому все возможно", – сказал Усик.
Боксер весной должен провести бой против Тайсона Фьюри, однако договориться о поединке пока не выходит.
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