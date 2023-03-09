Красюк: Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном Фьюри пять минут

Промоутер обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк рассказал, что сумел бы договориться о бое с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) ).

"Надеюсь, что в какой-то момент переговоры закончатся – положительным или отрицательным результатом. Все очень устали от разговоров. Мы хотим сделать что-то важное. Мы хотим знать, в деле Тайсон или нет.

Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном пять минут, провести личную беседу. Я готов поспорить, что в таком случае у нас был бы бой. Но в боксерском бизнесе промоутер заботится о своем подопечном, своем клиенте. Поэтому обычно такое не случается", – сказал Красюк.