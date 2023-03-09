Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Красюк: Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном Фьюри пять минут
Функционер рассказал о переговорах
Фото: kamp-sport.com
Промоутер обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк рассказал, что сумел бы договориться о бое с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) ).
"Надеюсь, что в какой-то момент переговоры закончатся – положительным или отрицательным результатом. Все очень устали от разговоров. Мы хотим сделать что-то важное. Мы хотим знать, в деле Тайсон или нет.
Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном пять минут, провести личную беседу. Я готов поспорить, что в таком случае у нас был бы бой. Но в боксерском бизнесе промоутер заботится о своем подопечном, своем клиенте. Поэтому обычно такое не случается", – сказал Красюк.
Популярное сейчас
- Ротань: Первым позвонил Ребров, а не Павелко
- Легенда МЮ: Зинченко является большим преимуществом для Арсенала
- Спикер Воздушных сил Украины: Впервые мы увидели столько Кинжалов, не помню такой атаки
- Долгополов: Ломаченко za мир, протиv vойны. Спорт вне политики, да, Вася?
- По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
- Вратарь Динамо похвастался новой патриотической татуировкой. ФОТО
Новости по теме
- 17:55 Весь спорт Красюк: Возможно, Тайсон не готов морально или физически к бою с Усиком
- 11:49 Весь спорт Промоутер Фьюри о бое с Усиком: Нам придется что-то решать, скоро будет этот момент
- 20:44 Весь спорт Красюк: Усик не отправил Джошуа в нокаут, он съел его сердце в первом поединке, а во втором – душу