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Красюк: Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном Фьюри пять минут

Бокс
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Функционер рассказал о переговорах

Красюк: Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном Фьюри пять минут

Фото: kamp-sport.com

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Промоутер обладателя поясов WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом дивизионе Александра Усика (20-0, 13 КО), Александр Красюк рассказал, что сумел бы договориться о бое с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 КО) ).

"Надеюсь, что в какой-то момент переговоры закончатся – положительным или отрицательным результатом. Все очень устали от разговоров. Мы хотим сделать что-то важное. Мы хотим знать, в деле Тайсон или нет.

Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном пять минут, провести личную беседу. Я готов поспорить, что в таком случае у нас был бы бой. Но в боксерском бизнесе промоутер заботится о своем подопечном, своем клиенте. Поэтому обычно такое не случается", – сказал Красюк.

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В статье: Александр Красюк
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