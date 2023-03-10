Фьюри: Усик, ты стоишь 30 процентов. Соглашайся, или боя не будет

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сделал новое предложение боя Александру Усику.

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден… Но, с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, или боя будет.

Если не согласишься, сразишься с Даниэлем Дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, сразись с Цыганским королем.

Но за каждый день ваших раздумий, начиная с сегодняшнего, я буду минусовать один процент из 30-ти. Если вы не согласитесь - окей, сразитесь с Дюбуа за несколько миллиона долларов.

Тик-так, тик-так… Трусы", - сказал Фьюри.