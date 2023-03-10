  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри: Усик, ты стоишь 30 процентов. Соглашайся, или боя не будет
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри: Усик, ты стоишь 30 процентов. Соглашайся, или боя не будет

Бокс
(1 голосов)

Цыганский король в своем стиле сделал очередное предложение Александру Усику

Фьюри: Усик, ты стоишь 30 процентов. Соглашайся, или боя не будет

Новина українською

Чемпион WBC в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри сделал новое предложение боя Александру Усику.

"Я слышу все эти разговоры о бое, что они хотят 50 процентов, что Тайсон жаден… Но, с моей точки зрения, Усик, ты и твоя команда стоят 30 процентов. Соглашайтесь, или боя будет.

Если не согласишься, сразишься с Даниэлем Дюбуа за несколько миллионов долларов. Если хочешь заработать реальные деньги, сразись с Цыганским королем.

Но за каждый день ваших раздумий, начиная с сегодняшнего, я буду минусовать один процент из 30-ти. Если вы не согласитесь - окей, сразитесь с Дюбуа за несколько миллиона долларов.

Тик-так, тик-так… Трусы", - сказал Фьюри.

По теме
yellow-arrow
Усик: Мудрик стоит чуть больше 100 млн. Он может привезти в Украину четвертый Золотой мяч
yellow-arrow
Красюк: Во время переговоров я попросил дать мне поговорить с Тайсоном Фьюри пять минут
yellow-arrow
Усик: Когда Полесье выйдет в УПЛ, буду играть за них против Динамо
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
грн
Играть
2
300 грн
freebet
Играть
3
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде