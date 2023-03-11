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Официально: Усик и Фьюри договорились о поединке

Бокс
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Надеемся, уже ничего не сорвется

Официально: Усик и Фьюри договорились о поединке

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) договорились о поединке.

Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза. Команды обоих бойцов уведомили чемпионскую организацию.

Заключение контракта займет еще небольшое время, ведь необходимо согласовать некоторые разногласия.

10 марта – крайний срок, когда команды могли прийти к общему решению, и как мы видим пришли.

Поединок состоится 29 апреля.

Напомним, ранее Усик предложил Фьюри финансовые условия контракта.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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