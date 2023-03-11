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Усик и Фьюри договорились о поединке
Надеемся, уже ничего не сорвется
Скріншот з трансляції
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) и чемпион по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) договорились о поединке.
Об этом сообщил президент Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Гильберто Мендоза. Команды обоих бойцов уведомили чемпионскую организацию.
Заключение контракта займет еще небольшое время, ведь необходимо согласовать некоторые разногласия.
10 марта – крайний срок, когда команды могли прийти к общему решению, и как мы видим пришли.
Поединок состоится 29 апреля.
WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG— WBA Boxing (@WBABoxing) March 10, 2023
Напомним, ранее Усик
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