Инсайдер: Ломаченко и Хэйни достигли согласия о месте поединка

Американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что команды абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) и украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) достигли согласия о месте проведения поединка.

Один из самых ожидаемых боев 2023 года состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden.

Дата поединка – 20 мая.