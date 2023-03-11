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Инсайдер: Ломаченко и Хэйни достигли согласия о месте поединка

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Инсайдер: Ломаченко и Хэйни достигли согласия о месте поединка

Фото: Bad Left Hook

UA-Футбол
Новина українською

Американский инсайдер Майк Копинджер сообщил, что команды абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хэйни (29-0; 15 КО) и украинца Василия Ломаченко (17-2; 11 КО) достигли согласия о месте проведения поединка.

Один из самых ожидаемых боев 2023 года состоится в Лас-Вегасе (США) на арене MGM Grand Garden.

Дата поединка – 20 мая.

Напомним, что ранее Усик и Фьюри достигли согласия по проведению боя.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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