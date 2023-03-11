Фьюри начал подготовку к бою с Усиком

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) начал подготовку к бою против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО). Об этом британец сообщил на своей странице в Instagram.

"Сегодня первый день моих тренировок к бою с Усиком. Мне не нужно 6 или 4 месяца, у меня 6 недель и неделя отдыха. Готово, счастливые дни.

Я собираюсь навязать свою волю этому маленькому подлому уроду. Вставайте, ребята, не могу ждать, чтобы править Великобританией" – сказал он.