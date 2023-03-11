Фьюри представил первого спарринг-партнера в подготовке к Усику

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) представил первого спарринг-партнера в подготовке к поединку с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО).

"Мой добрый друг и брат Джозеф Паркер прилетел на спарринг, сегодня мы проведем 10-12 раундов.

Джордж Локхарт (повар – прим) уже был здесь несколько дней, поэтому мы готовы к рок-н-роллу.

Усик, ты предупрежден, ты информирован, 6 недель, сосунок, мы идем за тобой. Спарта" – сказал Фьюри в обращении на официальной странице в Instagram.