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Фьюри представил первого спарринг-партнера в подготовке к Усику
Всем известный супертяж
Фото: Sporting News
Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) представил первого спарринг-партнера в подготовке к поединку с чемпионом по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО).
"Мой добрый друг и брат Джозеф Паркер прилетел на спарринг, сегодня мы проведем 10-12 раундов.
Джордж Локхарт (повар – прим) уже был здесь несколько дней, поэтому мы готовы к рок-н-роллу.
Усик, ты предупрежден, ты информирован, 6 недель, сосунок, мы идем за тобой. Спарта" – сказал Фьюри в обращении на официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Усик и Фьюри
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