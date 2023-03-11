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Усик показал, как начинает подготовку к бою с Фьюри. Видео
Желаем удачи, чемпион
Фото: The Japan Times
Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) начал подготовку к бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) .
На своей официальной странице в Instagram наш спортсмен разместил видео, на котором показал спортивный зал и ринг – здесь Александр проведет свой тренировочный лагерь. Украинец тренируется под песню группы Козак Сіромаха "Ну ж бо".
удачі, Champ! pic.twitter.com/uHSY3G5LkJ— Slava Ukraini (@Hizhnjak0398) March 11, 2023
Напомним, что поединок Усик – Фьюри должен пройти 29 мая. Место проведения боя пока не известно.
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