Усик показал, как начинает подготовку к бою с Фьюри. Видео

Украинский боксер, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (20-0; 13 КО) начал подготовку к бою против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) .

Усик и Фьюри договорились о поединке

На своей официальной странице в Instagram наш спортсмен разместил видео, на котором показал спортивный зал и ринг – здесь Александр проведет свой тренировочный лагерь. Украинец тренируется под песню группы Козак Сіромаха "Ну ж бо".

Напомним, что поединок Усик – Фьюри должен пройти 29 мая. Место проведения боя пока не известно.