Фьюри: Тренируемся, чтобы разбить Александра Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже проводит спарринги со своим другом Джозефом Паркером в рамках подготовки к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика ( 20-0;13 КО).

"Только что провел брутальную 15-раундовую тренировку с Джозефом Паркером и Джорджем Локхартом.

Мы в зале, тренируемся, чтобы разбить Александра с*чку Усика, кота со щелью в зубах, маленького уродливого урода.

Через 6 недель ты останешься в прошлом, а я и дальше буду цыганским королем" – сказал он в обращении на своей странице в Instagram.