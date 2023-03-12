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Фьюри: Тренируемся, чтобы разбить Александра Усика

Бокс
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Ну удачи, что тут скажешь

Фьюри: Тренируемся, чтобы разбить Александра Усика

UA-Футбол
Новина українською

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (33-0-1; 24 КО) уже проводит спарринги со своим другом Джозефом Паркером в рамках подготовки к поединку против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика ( 20-0;13 КО).

"Только что провел брутальную 15-раундовую тренировку с Джозефом Паркером и Джорджем Локхартом.

Мы в зале, тренируемся, чтобы разбить Александра с*чку Усика, кота со щелью в зубах, маленького уродливого урода.

Через 6 недель ты останешься в прошлом, а я и дальше буду цыганским королем" – сказал он в обращении на своей странице в Instagram.

Напомним, что ранее Усик показал свой тренировочный зал.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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