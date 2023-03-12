Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась с поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Instagram она показала снимки с фотосессии под дождем.

Напомним, что ранее Усик показал , где проводит подготовку к бою с Фьюри.