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Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото

Бокс
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Какая же мотивация для чемпиона

Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото

UA-Футбол
Новина українською

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась с поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Instagram она показала снимки с фотосессии под дождем.

Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото - изображение 1

Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото - изображение 2

Напомним, что ранее Усик показал, где проводит подготовку к бою с Фьюри.

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В статье: Александр Усик
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