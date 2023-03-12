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Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото
Какая же мотивация для чемпиона
Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Екатерина Усик поделилась с поклонниками новыми фото. На своей официальной странице в Instagram она показала снимки с фотосессии под дождем.
Напомним, что ранее Усик
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