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Промоутер Усика о бое с Фьюри: Мы гибкие, потому что хотим этого поединка

Бокс
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Это благородно, но это уступки

Промоутер Усика о бое с Фьюри: Мы гибкие, потому что хотим этого поединка

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк рассказал, как удалось прийти к соглашению о бое с чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1; 24 КО). Его слова цитирует ID Boxing:

"Каков вклад Усика в это? Он – обладатель трех поясов чемпиона мира. Вот его вклад. Это то, что и делает этот поединок столь большим. Дело не в том, что Фьюри известен. Дело в том, за что они будут драться. Вот почему это сражение может принести вдвое, втрое больше, чем любой другой поединок Тайсона.

Это сражение состоится не из-за Фьюри, а из-за Усика. Потому что Александр приносит свои спортивные заслуги на этот поединок. Потому это и большой бой. Поэтому и должно быть 50 на 50. Это было мое намерение. Но мы гибкие, потому что хотим этого поединка.

Похожая история была из Джошуа. Первое распределение гонорара тоже не было достаточно хорошим. Тогда было распределение согласно WBO. Но в реванше деление было совсем другим. Лояльность и отсутствие алчности Усика отплатили ему в реванше" – сказал он.

Напомним, что ранее жена Усика показала горячие фото.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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