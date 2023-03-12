  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Промоутер Фьюри: Все в силе, 29 апреля – это дата боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Промоутер Фьюри: Все в силе, 29 апреля – это дата боя

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Подпишите контракт

Промоутер Фьюри: Все в силе, 29 апреля – это дата боя

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что вопрос боя его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) уже решен. Его слова цитирует talkSPORT:

"Всё в силе. С контрактами разобрались обе команды на одной странице. Мы просто должны продолжать двигаться вперед, уверен, что сражение состоится.

29 апреля будет датой боя. На каком-то этапе не был уверен, подойдет ли Тайсону дата, но впорядке. Суть в том, что они вышли и сказали, что хотят совершить поединок. Очевидно, мы должны подписать контракты. Все работают, чтобы все завершить.

Когда мы все завершим – все будет здорово. Это впервые, когда четыре пояса будут на кону. Это самый большой бой в тяжелом весе за несколько лет.

Оба непобеждены и в расцвете сил. Это будет фантастическое событие и самое кассовое событие, когда-либо проходившее на "Уэмбли". Говорю не о боксе, а вообще. В апреле прошлого года Тайсон также собрал здесь аншлаг. Он мегазвезда, рад за него. Люди должны признать, что у нас есть ни от кого не уклоняющийся боксер" – сказал он.

Напомним, что ранее жена Усика показала горячие фото.

По теме
yellow-arrow
Промоутер Усика о бое с Фьюри: Мы гибкие, потому что хотим этого поединка
yellow-arrow
Жена Усика показала поклонникам горячие мокрые фото
yellow-arrow
Фьюри: Тренируемся, чтобы разбить Александра Усика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде