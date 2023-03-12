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Промоутер Фьюри: Все в силе, 29 апреля – это дата боя
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Промоутер британского чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО) Фрэнк Уоррен заявил, что вопрос боя его подопечного против украинского чемпиона по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) уже решен. Его слова цитирует talkSPORT:
"Всё в силе. С контрактами разобрались обе команды на одной странице. Мы просто должны продолжать двигаться вперед, уверен, что сражение состоится.
29 апреля будет датой боя. На каком-то этапе не был уверен, подойдет ли Тайсону дата, но впорядке. Суть в том, что они вышли и сказали, что хотят совершить поединок. Очевидно, мы должны подписать контракты. Все работают, чтобы все завершить.
Когда мы все завершим – все будет здорово. Это впервые, когда четыре пояса будут на кону. Это самый большой бой в тяжелом весе за несколько лет.
Оба непобеждены и в расцвете сил. Это будет фантастическое событие и самое кассовое событие, когда-либо проходившее на "Уэмбли". Говорю не о боксе, а вообще. В апреле прошлого года Тайсон также собрал здесь аншлаг. Он мегазвезда, рад за него. Люди должны признать, что у нас есть ни от кого не уклоняющийся боксер" – сказал он.
Напомним, что ранее жена Усика
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