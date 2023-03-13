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Красюк: Как сказал Усик, жадное пузо все еще надеется найти способ вырваться

Бокс
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Промоутер не уверен, что бой состоится

Красюк: Как сказал Усик, жадное пузо все еще надеется найти способ вырваться

фото - ringside24.com

Новина українською

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO, IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Александра Усика, не уверен, что бой с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри состоится.

Напомним, что Усик принял требование Фьюри о распределении гонорара 70-30 – если Фьюри пожертвует 1 миллион долларов для Украины.

"Как сказал Усик, жадное пузо все еще надеется найти способ вырваться. Мы знали раньше и знаем это сейчас. Как только Усик получит отказ от боя, мы будем искать что-то другое, чтобы найти и вырвать бой. Я скажу вам, почему. Он блефовал, и Усик ответил на его блеф. Это 100 процентов. Он не ожидал, что Усик примет 70-30", - сказал Красюк Talk Sport.

"Все ни о чем. Он не готов и боится драться. Он будет пытаться найти способ избегать Усика как можно дольше. Мы ему не доверяем, мы ему не верим. Я никому не верю даже если вы согласитесь с этим сейчас, он все равно будет пытаться найти выход".

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Александр Красюк
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