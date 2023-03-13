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Эдди Хирн: Я не думаю, что бой Усик - Фьюри состоится 29 апреля
Тайсон пытается избежать поединка с украинцем
Промоутер Эдди Хирн поставил под сомнение сроки проведения боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.
"Я выскажу своё мнение, и, если я ошибаюсь, все будут потом говорить об этом. Нет, я не думаю, что это произойдёт 29 апреля. Но я надеюсь, что это произойдёт. Я не верю, что у Усика будет шестинедельный тренировочный лагерь для такого боя", — приводит слова Хирна BoxingScene.
Напомним, ранее сообщалось, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).
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