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Эдди Хирн: Я не думаю, что бой Усик - Фьюри состоится 29 апреля

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Тайсон пытается избежать поединка с украинцем

Эдди Хирн: Я не думаю, что бой Усик - Фьюри состоится 29 апреля

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Промоутер Эдди Хирн поставил под сомнение сроки проведения боя Тайсона Фьюри с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе.

"Я выскажу своё мнение, и, если я ошибаюсь, все будут потом говорить об этом. Нет, я не думаю, что это произойдёт 29 апреля. Но я надеюсь, что это произойдёт. Я не верю, что у Усика будет шестинедельный тренировочный лагерь для такого боя", — приводит слова Хирна BoxingScene.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).

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В статье: Эдди Хирн
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