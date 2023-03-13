  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт

Бокс
(1 голосов)

Тайсон не спешит давать согласие на бой

Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт

Скріншот з трансляції

Новина українською

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри по поводу их поединка.

"Привет, жадное пузо, положение о реванше поступило с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужен титул абсолюта, а не играть в ваши дурацкие игры", - сказал Усик. .

Напомним, что поединок может состояться 29 апреля.

По теме
yellow-arrow
Эдди Хирн: Я не думаю, что бой Усик - Фьюри состоится 29 апреля
yellow-arrow
Красюк: Как сказал Усик, жадное пузо все еще надеется найти способ вырваться
yellow-arrow
Промоутер Фьюри: Все в силе, 29 апреля – это дата боя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде