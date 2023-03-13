Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри по поводу их поединка.

"Привет, жадное пузо, положение о реванше поступило с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужен титул абсолюта, а не играть в ваши дурацкие игры", - сказал Усик. .

Напомним, что поединок может состояться 29 апреля.