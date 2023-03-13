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Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт
Тайсон не спешит давать согласие на бой
Скріншот з трансляції
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри по поводу их поединка.
"Привет, жадное пузо, положение о реванше поступило с вашей стороны, а не с моей. Прекрати скулить и уклоняться. Будь мужчиной, подпиши контракт или освободи пояс. Мне нужен титул абсолюта, а не играть в ваши дурацкие игры", - сказал Усик. .
Напомним, что поединок может состояться 29 апреля.
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Источник:Sport.ua
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