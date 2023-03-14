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Сауль Альварес узнал дату своего следующего боя
Его соперником станет Джон Райдер
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) проведет бой с временным чемпионом WBO Джоном Райдером (32-5, 18 KO).
Поединок состоится 6 мая в Гвадалахаре, в Мексике. Событие покажет DAZN.
Стоит отметить, что последний бой в Мексике Канело проводил ещё в 2011 году.
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Источник:Tribuna
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