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Сауль Альварес узнал дату своего следующего боя

Бокс
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Его соперником станет Джон Райдер

Сауль Альварес узнал дату своего следующего боя

фото - boxingscene.com

Новина українською

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) проведет бой с временным чемпионом WBO Джоном Райдером (32-5, 18 KO).

Поединок состоится 6 мая в Гвадалахаре, в Мексике. Событие покажет DAZN.

Стоит отметить, что последний бой в Мексике Канело проводил ещё в 2011 году.

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В статье: Сауль Альварес
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Источник:
Tribuna

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