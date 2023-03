Бывший чемпион мира Александр Гвоздик (18-1, 14 KO) может провести поединок в начале мая.

Украинец сразится в андеркарде боя Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) – Джон Райдер (32-5, 18 KO), который состоится в Гвадалахаре. Гвоздик впервые в карьере выйдет на ринг в Мексике.

11 февраля Гвоздик победил мексиканца Хосе Обандо единогласным решением судей.

Así más o menos la cartelera de #CaneloRyder el 6 de mayo en el @EstadioAKRON x @ESPNKnockOut:



-Canelo Álvarez vs John Ryder

-‘Rey’ Martínez vs McWilliams Arroyo

-Oleksandr Gvozdyk vs TBA

-Gabriel Gollaz Valenzuela vs Steve Spark

-Nathan ‘Morenito’ Rodríguez vs TBA