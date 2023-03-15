Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Уоррен: Бой Усик - Фьюри состоится
Промоутер анонсировал бой
Getty Images/Global Images Ukraine
Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о бое с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.
"Этот бой состоится. Я не хочу говорить о сроках, это уже не столь важно. Это всё, чёрт возьми, неважно. Бой состоится. Это всё.
Когда будет анонс? Что ж… Вот я говорю это сейчас – бой состоится. Что я ещё могу сказать? Он состоится, парни!" – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.
Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).
Популярное сейчас
- Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
- Динамо играет не как гранд, Шахтер скандалит, риски для Миколенко. Влог Роберто Моралеса
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Усик: Фьюри, будь мужчиной, подпиши контракт
- Бывший талант Ман Сити бросил футбол в 26 лет и основал суперуспешный бренд одежды. ФОТО
- "Несите достойно проигрыш". Жена Пятова ответила на обвинения Кривбасса в сторону Шахтера