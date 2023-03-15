Уоррен: Бой Усик - Фьюри состоится

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри, высказался о бое с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцем Александром Усиком.

"Этот бой состоится. Я не хочу говорить о сроках, это уже не столь важно. Это всё, чёрт возьми, неважно. Бой состоится. Это всё.

Когда будет анонс? Что ж… Вот я говорю это сейчас – бой состоится. Что я ещё могу сказать? Он состоится, парни!" – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ожидается, что в случае успешного завершения переговоров поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри состоится 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).