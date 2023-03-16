Отец Фьюри: Усик — это лёгкая прогулка для Тайсона

Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о бое сына с украинцем Александром Усиком.

"Тайсон на целую лигу впереди всех, и Усик это знает. Усик — это лёгкая прогулка для него. Тайсон может уйти, вернуться через два года и всё равно победить его. Он участвовал в одном из самых опасных боёв в мире, с Деонтеем Уайлдером, так что Усик не представляет никакой угрозы", — приводит слова Фьюри The Sun.

Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).