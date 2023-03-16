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Отец Фьюри: Усик — это лёгкая прогулка для Тайсона
Посмотрим, удастся ли
Скріншот з трансляції
Джон Фьюри, отец знаменитого британского боксёра Тайсона Фьюри, рассказал о бое сына с украинцем Александром Усиком.
"Тайсон на целую лигу впереди всех, и Усик это знает. Усик — это лёгкая прогулка для него. Тайсон может уйти, вернуться через два года и всё равно победить его. Он участвовал в одном из самых опасных боёв в мире, с Деонтеем Уайлдером, так что Усик не представляет никакой угрозы", — приводит слова Фьюри The Sun.
Напомним, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Усиком и Фьюри может состояться 29 апреля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне (Великобритания).
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