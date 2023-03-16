Тедди Атлас: Фьюри заработал гораздо больше денег, чем Усик

Тренер по боксу Тедди Атлас рассказал, что Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 KO) не будет проводить реванш, если удастся договориься о бое с Александром Усиком (20-0, 13 КО).

"Фьюри заработал гораздо больше денег, чем Усик. Я думаю, что ему не нужен реванш. Я не пытаюсь здесь шутить. Я серьезно отвечаю на вопросы. Мне кажется, что, видимо, он пытается закрыть лавочку. Может быть. Может быть. Может. Я не думаю, что это безумное предположение по Фьюри.

У него была отличная карьера. У него по-прежнему отличная карьера. Никто не знает, сколько еще она продлится. Это зависит от него. Я не хочу считать чужие деньги, но, похоже, у него их достаточно на две жизни.

Для меня это так звучит. Фьюри не нужно думать о чем-нибудь после этого. Может быть, он уже решил, что после этого больше ничего не будет", - сказал Атлас.