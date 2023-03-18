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Промоутер Усика: Если поединок с Фьюри состоится, то только 29 апреля

Бокс
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Надо что-то решать

Промоутер Усика: Если поединок с Фьюри состоится, то только 29 апреля

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас рассказал, при каких условиях состоится бой его подопечного против чемпиона по версии WBС Тайсона Фьюри (33-0- 1;24 КО). Его слова цитирует SNAC:

"Если этот поединок состоится, то 29 апреля. Или он будет отменен, а мы проведем обязательный.

Все изменилось. Top Rank вовлечены в это немного больше, но не намного. Они все еще относятся к Усику так же, как к Чисоре или Уайту. Они ведут себя так, будто это обычный поединок Фьюри в Британии и все должно быть по правилам Фьюри.

Нужно подождать, поскольку сейчас мы нанимаем британского советника, потому что они работают по британским правилам. Мы являемся аутсайдерами, но не можем просто принимать все, что они предлагают. Хватит" – сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри в очередной раз оскорбил Усика.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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