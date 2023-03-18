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Александр Красюк: Много шума из ничего
Двухзначный пост
Фото: kamp-sport.com
Промоутер украинского чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Александр Красюк поделился со своими поклонниками публикацией с двусмысленным смыслом. На своей официальной странице в Твиттер специалист написал:
"Много шума не из чего… Крысиные гонки и обезьяний бизнес".
Кажется, так Красюк отреагировал на ход переговоров относительно поединка Усик против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1; 24 КО). Контракт на бой пока не подписан, и сдается соглашение еще далеко от реализации.
Напомним, что ранее Эгис Климас
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