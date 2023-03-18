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Климас о бое Усик – Фьюри: Чем дальше, тем больше шансов, что поединок не состоится
С ними невозможно договориться
Фото: Твиттер
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас поделился с болельщиками мнениями по организации поединка своего подопечного против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:
"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Извиняемся перед нашими болельщиками" – написал Климас.
Отметим, что ранее Климас
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