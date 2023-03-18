Климас о бое Усик – Фьюри: Чем дальше, тем больше шансов, что поединок не состоится

Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас поделился с болельщиками мнениями по организации поединка своего подопечного против британского чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри (33-0-1 ;24 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:

"Чем дальше, тем больше шансов, что бой не состоится. Извиняемся перед нашими болельщиками" – написал Климас.