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Эдди Хирн: Не думаю, что мы увидим бой Усик – Фьюри

Бокс
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У всех есть сомнения

Эдди Хирн: Не думаю, что мы увидим бой Усик – Фьюри

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Британский промоутер Эдди Хирн рассказал, что договоренность по вопросу распределения гонорара в потенциальном поединке между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0 -1;24 КО) довольно странная и необычная. Слова специалиста цитирует FightHub:

"Я очень удивлен соглашением о гонораре. Все-таки я не думаю, что этот бой мы увидим 29 апреля, но я надеюсь, что ребята подерутся. Удачи обоим бойцам" – сказал он.

Напомним, что ранее Эгис Климас рассказал о деталях организации боя.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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