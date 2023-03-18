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Последний шанс: Усик направил Фьюри все пункты контракта

Бокс
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Усик направил Фьюри договор об объединительном поединке с дополнительными пунктами.

Последний шанс: Усик направил Фьюри все пункты контракта

Фото: Flipboard

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Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал о состоянии переговоров по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Пункты для согласования были отправлены стороне Фьюри. Срок установлен. Часы тикают. Мяч теперь на стороне Жадного Живота. Мы сделали ради проведения этого боя все, что в наших силах", — написал Усик в Twitter.

Ранее Усик принял предложение Фьюри о разделении гонорара 70/30 с условием, что британец сразу после боя пожертвует один миллион фунтов Украине. Бой за титул абсолютного чемпиона мира планируют провести 29 апреля на стадионе Уэмбли.

Напомним, Эдди Хирн не считает, что мы увидим бой Усик – Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
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