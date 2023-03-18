Последний шанс: Усик направил Фьюри все пункты контракта

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 KO) рассказал о состоянии переговоров по бою с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри (33-0-1, 24 KO).

"Пункты для согласования были отправлены стороне Фьюри. Срок установлен. Часы тикают. Мяч теперь на стороне Жадного Живота. Мы сделали ради проведения этого боя все, что в наших силах", — написал Усик в Twitter.

Ранее Усик принял предложение Фьюри о разделении гонорара 70/30 с условием, что британец сразу после боя пожертвует один миллион фунтов Украине. Бой за титул абсолютного чемпиона мира планируют провести 29 апреля на стадионе Уэмбли.