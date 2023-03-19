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Промоутер Усика: Фьюри не король, а просто цыган
Сколько же можно
Фото: Sporting News
Промоутер украинского чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (20-0; 13 КО) Эгис Климас заявил, что команда нашего боксера сделала абсолютно все для организации боя против чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри ( 33-0-1;24 КО). Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Твиттере:
"Мы достаточно старались, чтобы это произошло. Фьюри всегда хотел своего, мы позволяли это до поры до времени, а теперь посмотрим, хватит ли Цыганскому королю мужества, чтобы согласиться на бой.
Извините, но он не король, а просто цыган" – написал Климас.
Напомним, ранее Усик
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