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Глава UFC не верит в бой Усик – Фьюри

Бокс
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Мы, откровенно говоря тоже

Глава UFC не верит в бой Усик – Фьюри

UA-Футбол
Новина українською

Глава бойцовской организации UFC Дана Вайт высказался об организации боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0- 1;24 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Добро пожаловать в бокс. Это шокирует? Да. Это шокирует? Нет, это бокс.

Большие поединки, которые должны были состояться, никогда не происходят. Когда они все же встречаются, всегда бывает поздно" – сказал он.

Напомним, что ранее Усик отправил контракт на подпись Фьюри.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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