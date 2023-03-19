Глава UFC не верит в бой Усик – Фьюри

Глава бойцовской организации UFC Дана Вайт высказался об организации боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0- 1;24 КО). Его слова цитирует IFL TV:

"Добро пожаловать в бокс. Это шокирует? Да. Это шокирует? Нет, это бокс.

Большие поединки, которые должны были состояться, никогда не происходят. Когда они все же встречаются, всегда бывает поздно" – сказал он.