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Глава UFC не верит в бой Усик – Фьюри
Мы, откровенно говоря тоже
Глава бойцовской организации UFC Дана Вайт высказался об организации боя между украинским чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0; 13 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (33-0- 1;24 КО). Его слова цитирует IFL TV:
"Добро пожаловать в бокс. Это шокирует? Да. Это шокирует? Нет, это бокс.
Большие поединки, которые должны были состояться, никогда не происходят. Когда они все же встречаются, всегда бывает поздно" – сказал он.
Напомним, что ранее Усик
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